S tekmama gostiteljic Italije in Bolgarije se je v nedeljo začelo 19. svetovno prvenstvo v odbojki. Za obe uspešno, saj so Bolgari v Varni ugnali Finsko s 3:0 v nizih, zmage pa so se razveselili tudi naši sosedi, ki so bili na teniškem stadionu Foro Italico v Rimu z identičnim izidom boljši od Japonske. Prizorišče v italijanski prestolnici je zagotovo najatraktivnejše na letošnjem svetovnem prvenstvu, a ne tudi največje. Ta vloga pripada dvorani Arena Armeec v Sofiji, ki je bila zgrajena leta 2011 in sprejme 18.000 obiskovalcev.

Bolgari so sicer za prvenstvo, ki ga prvič v zgodovini gostita dve državi, ponudili tri prizorišča. Poleg Sofije še že omenjeno Varno, kjer v prvem delu nastopajo reprezentance skupine D (Bolgarija, Finska, Iran, Portoriko, Kuba in Poljska), in Ruse, kjer se bodo odvili boji v skupini B (Francija, Kitajska, Nizozemska, Kanada, Brazilija in Egipt). Na Apeninskem polotoku bodo medtem istočasno gostili drugo polovico reprezentanc. V Firencah bodo v skupini A nastopale domačinka Italija, Japonska, Slovenija, Belgija, Argentina in Dominikanska republika, Bari pa bo gostil skupino C s Kamerunom, Tunizijo, z Avstralijo, Rusijo, s Srbijo in z ZDA.

Prvenstvo bo potekalo v štirih delih. Iz vsake predtekmovalne skupine se bodo v drugi del uvrstile najboljše štiri reprezentance, ki bodo nato sestavile nove štiri skupine s štirimi ekipami, ki se bodo preselile v Milano, Bologno, Sofijo in Varno. Iz teh skupin bodo v tretji del napredovale zmagovalke in najboljši dve drugouvrščeni ekipi. 29. septembra nato sledita še polfinalna obračuna, dan pozneje pa finale in tekma za tretje mesto. Najboljše štiri reprezentance bodo tako v vsega 21 dneh odigrale kar 12 tekem.

»Tekmovalni sistem sestavljajo ljudje, ki se bolj kot na šport razumejo na trženje. Igra se zares veliko, posledično pa je veliko poškodb. Na žalost trenerji in igralci tega ne postavljajo pod vprašaj. Pri sestavljanju tekmovalnega urnika bi morali imeti besedo, saj bi tako bilo dovolj časa za počitek in okrevanje. Vse skupaj je videti, kot da šteje le posel,« je nad peklenskim tekmovalnim ritmom ogorčen slovenski selektor Slobodan Kovač.

Slovenska reprezentanca bo sicer edina debitantka na tem prvenstvu, medtem ko je na prav vseh odbojkarskih mundialih do sedaj nastopila zgolj Rusija. Rusija je s šestimi naslovi tudi najuspešnejša udeleženka, s po tremi pa ji sledita Italija in Brazilija. Poljska, ki brani naslov izpred štirih let, je poleg čeških odbojkarjev svetovno konkurenco pokorila dvakrat, Nemci in Američani pa enkrat. Kolajne je do sedaj osvojilo 15 reprezentanc, tudi po številu odličij pa so na prvem mestu Rusi, ki jih imajo 12.

Od največjih odbojkarskih zvezdnikov bodo ljubitelji najbolj pogrešali Poljaka Mariusza Wlazlyja, ki je bil najkoristnejši igralec zadnjega svetovnega prvenstva, kot tudi Brazilca Sergia »Serginha« Santosa, ki je isti naziv osvojil na olimpijskem turnirju v Riu de Janeiru pred dvema letoma. Tako prvi kot drugi sta končala reprezentančni karieri. A ne glede na to odbojkarskih asov ne bo manjkalo. Izpostaviti velja Rusa Maksima Mikhajlova, ki je bil za najboljšega igralca izbran tako na zadnjem evropskem prvenstvu kot v letošnjem pokalu narodov, pa Argentinca Facunda Conteja, Japonca Jukija Išikavo, Egipčana Ahmeda Abdelhaya in Kanadčana Nicholasa Hoaga ter Američana Micaha Christensona, ki smo ju pretekli teden lahko gledali na pripravljalnem turnirju v ljubljanskih Stožicah.

»Verjamemo, da lahko osvojimo naslov svetovnega prvaka. O tem sploh nimam pomislekov. Šli bomo iz tekme v tekmo, saj ne smemo razmišljati preveč vnaprej. Vsak dvoboj in vsako točko moramo vzeti zelo resno, saj na prvenstvu nastopa zares veliko število izvrstnih reprezentanc. Verjamemo vase in storili bomo vse, da se domov vrnemo z zlatim odličjem,« je po pripravljalni tekmi proti Sloveniji zatrdil Micah Christenson.

Poleg Američanov odbojkarski poznavalci med glavne favorite za končno zmago na svetovnem prvenstvu uvrščajo še aktualno evropsko prvakinjo Rusijo, pa tudi Italijo in Brazilijo. Za visoka mesta naj bi se potegovali še Srbi, Francozi in Argentinci. A zgolj stranske vloge ne nameravajo igrati niti preostale udeleženke, med njimi tudi Slovenija.