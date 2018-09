Že nekaj let je tekmovalni sistem v ligi prvakov enak: 28 klubov je razdeljenih v dve skupini zgornjega doma (A in B) s po osmimi klubi in dve skupini spodnjega doma (C in D) s po šestimi. Zmagovalca elitnih skupin A in B se bosta uvrstila neposredno v četrtfinale, klubi od drugega do šestega mesta v osmino finala, po dve najboljši ekipi iz skupin C in D pa se bosta bojevali za zadnji dve prosti mesti med šestnajsterico v Evropi. Po skupinskem delu, osmini finala in četrtfinalu bo sklepni turnir najboljše četverice 1. in 2. junija 2019 že desetič zapored gostila večnamenska dvorana Lanxess Arena v Kölnu (zmogljivost 20.000 gledalcev). Prvič je bila prizorišče zadnjega dejanja lige leta 2010, od takrat pa še nobenemu klubu ni uspelo ubraniti naslova prvaka iz prejšnje sezone.

Že 24 let trener istega kluba

Osemindvajset klubov v letošnji ligi prvakov prihaja iz kar 20 držav. Največ jih ima Francija (3), šest držav ima po dva (Danska, Španija, Nemčija, Madžarska, Makedonija, Poljska), med 13 državami s samo enim predstavnikom pa je tudi Slovenija. Po prvem in za zdaj edinem naslovu prvaka za Slovenijo (Celjani leta 2004) so španski in nemški klubi poskrbeli za popolno vladavino, saj so v naslednjih enajstih letih (do 2015) osvojili vseh enajst lovorik. Toda v zadnjih treh letih so vedno ostali brez nje (2016/Kielce, 2017/Vardar, 2018/Montpellier), za nameček pa v tem času noben španski ali nemški klub ni igral niti v velikem finalu. Leta 2016 sta se v finalu pomerila Kielce – Veszprem, lani Vardar – PSG, letos pa Montpellier – Nantes.

Naslov prvaka Evrope iz minule sezone brani Montpellier, ki je maja letos v finalu v Kölnu premagal rojake iz Nantesa z 32:27, pet golov k zmagi pa je prispeval tudi Slovenec Vid Kavtičnik. Patrice Canayer kot trener vodi Montpellier že neverjetnih 24 let, letos pa je po letu 2003 (takrat so bili Francozi v finalu boljši od španskega kluba Portland San Antonio) poskrbel za drugi naslov evropskega prvaka. »V športu je vedno težje braniti lovorike kot pa jih osvajati, kar potrjuje tudi zgodovina sklepnih turnirjev četverice v Kölnu. V minuli sezoni smo bili veliko presenečenje, zdaj nas vsi uvrščajo med glavne favorite. A v naši skupini je od osmih klubov vsaj šest takšnih, ki lahko postanejo prvak Evrope, skoraj enako je tudi v drugi skupini. Nimamo rezultatskega pritiska, čeprav smo aktualni evropski prvaki. Naš osnovni cilj je četrtfinale, uvrstitev med osmerico, potem pa je vse mogoče,« pravi 57-letni Patrice Canayer, ki je v igralskem kadru doživel le eno veliko spremembo: francoskega reprezentanta in krožnega napadalca Ludovica Fabregasa, ki je odšel v Barcelono, je zamenjal švedski reprezentant, 201 centimeter visoki in kar 116 kilogramov težki Fredric Pettersson, doslej član Toulousa.