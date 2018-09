Prihajam iz Kočevja, v Ribnico sem se priženil in nikoli nisem bil rokometaš, ampak le atlet in košarkar. Do takrat nisem bil nikoli vpet v rokomet, a sem bil kot občinski svetnik dobro seznanjen s težavami kluba. Ta se je med letoma 2000 in 2004 dvakrat zlomil – prvič so ga za silo zakrpali in rešili, a se je zadeva ponovila. Iskali smo človeka, ki bi prevzel vodenje kluba in stvari uredil, a ga nismo našli. Potem je eden mojih kolegov pokazal name in mi