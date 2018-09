V sezoni 2018/19 bo že v rednem delu igralo 12 klubov – v zadnjih dveh sezonah zaradi Celjanov in Velenjčanov v Sehi le po deset – po dvokrožnem sistemu vsak z vsakim doma in v gosteh, po 22 krogih pa se bo liga razdelila v dve končnici. Najboljša šesterica bo odigrala po deset tekem v končnici za prvaka, ekipe od 7. do 12. mesta za obstanek, v obe pa se prenašajo vse točke iz rednega dela tekmovanja.

CELJE PIVOVARNA LAŠKO: Glavni favoriti za že šesto lovoriko zapored in skupno 23. naj bi bili Celjani. A že na začetku sezone so dobili zaušnico, ko so v superpokalu v Novem mestu izgubili proti Krki. Trener Branko Tamše, ki je po odhodu iz Gorenja decembra 2013 s pivovarji do srede osvojil vse možne domače lovorike (skupaj 14), pravi: »Vsi na nas gledajo kot na izrazitega favorita, a se ne bi povsem strinjal, kar je potrdil tudi poraz proti Krki. Čaka nas dolga in naporna sezona, v kateri bomo igrali najmanj 14 tekem tudi v ligi prvakov. Zato bodo imeli naši tekmeci v domači ligi teden dni časa za pripravo na nas, mi pa zaradi evropskih tekem in potovanj precej manj.«

Prišli: Klemen Ferlin, Rok Ovniček (oba Gorenje), Kristijan Horžen (Trimo), Draško Nenadić (Silkeborg), Josip Šarac (Izviđač Ljubuški).

Odšli: Borut Mačkovšek (Veszprem), Žiga Mlakar (Wisla), Urban Lesjak (Hannover), Matic Suholežnik (Dunkerque), Luka Mitrović (Cesson-Rennes), Ivan Slišković (Göppingen), Gregor Ocvirk (Vardar).

RIKO RIBNICA: Z drugim mestom v minuli sezoni so Ribničani dosegli zgodovinski uspeh. Trener Siniša Markota se zaveda težavnosti ponovitve zadnjega dosežka, predvsem zato, ker je klub zapustil še zadnji reprezentant Nik Henigman. »Ekipa, katere povprečna starost je nižja od lanske, je zelo prevetrena, zato potrebuje še nekaj časa, da se uigra in ujame. Manjkala nam bo kakšna Henigmanova 'bomba' od daleč, a bomo to nadoknadili z goli iz hitrih (pol)protinapadov. Smo mlajši in hitrejši, koliko smo kakovostnejši, pa bodo pokazale prave tekme. Glavni cilj je končnica za prvaka, v njej pa biti čim bližje Celju in Gorenju.«

Prišli: Tilen Strmljan (Šmartno), Miha Tomšič, Jan Pucelj, Aljaž Lešek (oba Škofljica), Žan Žagar, Jaka Glavan (oba Mokerc-Ig), Nebojša Bojić (Slovan).

Odšli: Nik Henigman (Pick Szeged), Jošt Perovšek, Janez Skušek, Blaž Fink (Sviš), Luka Koprivc (Dol), Jure Kljun, Peter Batinič.

GORENJE: Po turbulentni sezoni, v kateri je v domači ligi osvojilo šele tretje mesto (prvič po 2010/11 se je zgodilo, da ni bilo prvo ali drugo v državi, na domačo lovoriko pa čaka že pet sezon), je prišlo do velikih kadrovskih sprememb na igralskem, strokovnem in vodstvenem področju. Novi trener Zoran Jovičić ima v ekipi 10 novincev, klub je zapustilo 11 igralcev. »Čaka nas težka sezona. Ekipa je zelo spremenjena, fantje se bodo morali še marsičesa naučiti. Pričakujemo težave, a vsaka ekipa rabi čas, da dozori in zraste. Začenjamo novo in dolgoročno zgodbo, v kateri želimo uveljaviti čim več mladih igralcev, čez nekaj let pa se spet spustiti v boj s Celjani za slovenski vrh.«

Prišli: Nikola Špelić (Porto), Vlado Matanović (Umag), Luka Logar, Vid Levc, David Miklavčič (Zagreb), Filip Banfro, Emir Taletović, Miha Kavčič (Ormož), Aleks Kavčič (Loka), Andraž Kete (Maribor).

Odšli: Niko Medved (Maribor), Klemen Ferlin, Rok Ovniček (oba Celje), Jan Grebenc (Skjern), Alem Toskić, Rok Zaponšek (oba Csurgo), Blaž Kleč (Ferlach), Gregor Potočnik (Zagreb), Nejc Cehte (Hannover), Žarko Pejović, Rok Golčar.

KOPER: Po odhodu Veselina Vujovića k Železničarju iz Niša je trener postal 48-letni Peter Mičović, profesor športne vzgoje na osnovni šoli v Ankaranu. »Večina fantov dolgo igra skupaj, zato upam, da bomo naredili dodaten kakovosten preskok. Želimo si izboljšati lansko četrto mesto in se približati 'kolajnam',« upa Peter Mičović, za katerega je največji udarec odsotnost kapetana Uroša Rapotca, za katerega je zaradi poškodbe kolena že konec sezone.

Prišli: Mirza Haseljić (Istra).

Odšli: Ivan Sever.

URBANSCAPE LOKA: V zadnjih treh sezonah so Škofjeločani trikrat osvojili peto mesto, o ciljih za letošnjo pa trener Robert Beguš (v ekipi ima 80 odstotkov doma vzgojenih mladih igralcev) kljub odhodu najboljšega igralca Aleksa Kavčiča v Gorenje, v minuli sezoni prvega strelca lige, meni: »Osnovni cilj je končnica za prvaka. Nimamo rezultatskega pritiska, naš adut bo predvsem domača dvorana Poden. Glavno težavo predstavljajo omejena denarna sredstva in odhodi najboljših po vsaki sezoni. Toda imamo globok bazen, iz katerega črpamo mlade igralce.«

Prišli: Tim Bogdanič Jenko (Slovan), Gašper Dobaj (Celje), Peter Krivic (Škofljica).

Odšli: Aleks Kavčič (Gorenje).

KRKA: S podobnim dosežkom kot Škofjeločani se lahko pohvali tudi novomeška Krka – v zadnjih treh sezonah je bila trikrat šesta. Srb Mirko Skoko je sezono začel s premierno lovoriko v klubski zgodovini (zmaga v superpokalu proti Celju), članski ekipi je priključil šest mladincev, v ligi pa si želi vsaj stopničko višje. »Vsako leto priprave na sezono začnemo teden dni pred tekmeci, kar se nam obrestuje in za kar smo 'nagrajeni' s končnico za prvaka. Ta je osnovni cilj tudi letos, potihoma pa upamo na peto ali četrto mesto.«

Prišli: Luka Florjančič (Trimo).

Odšli: Mitja Klobčar (konec kariere).

MARIBOR BRANIK: Po dveh letih brez končnice za prvaka si Štajerci želijo napredovanja med šesterico. Vlogo direktorja kluba je prevzel nekdanji reprezentant Branko Bedekovič.

Prišli: Niko Medved (Gorenje), Julian Jerebie (Csurgo), Matija Golik (Zamet), Marin Buneta (Dubrava), Luka Simonič, Stefan Žabić (oba Celje/posoja), Tine Marušič (Slovan).

Odšli: Gregor Čudič (Gorenje/trener vratarjev), Andraž Kete (Gorenje), David Bogadi (Ormož), Marko Rotim, Adnan Sivić, Kristjan Bezgovšek.

JERUZALEM ORMOŽ: Ekipa trenerja Saše Prapotnika, ki je kot selektor z mladinsko reprezentanco Slovenije nedavno postal prvak Evrope, po osmem mestu v minuli sezoni upa na končnico za prvaka. »Hočemo še teh dodatnih deset tekem med elitno šesterico in polne dvorane, česar končnica za obstanek ne prinaša.« Domačih tekem ne bodo igrali na Hardeku, ki je v fazi prenove, ampak v Veliki Nedelji.

Prišli: David Bogadi (Maribor).

Odšli: Miha Kavčič (Gorenje), Gal Cirar (Trimo), Jaka Rajšp (konec kariere).

DOBOVA: V četrti sezoni med prvoligaši nameravajo Dobovčani izboljšati deveto mesto iz lanske. »Želimo se boriti za sredino lestvice. Mogoče lahko presenetimo in pridemo v končnico za prvaka,« pravi trener Sandi Markl.

Prišli: Matevž Kunst (Šmartno), Filip Šušnjara (Split), Lucijan Bura (Umag), Ivan Majić (Zamet), Lovro Humek (Brežice), Domen Novak (Slovan).

Odšli: Jure Blaževič, Adam Seferović (Trimo), Dominik Smojver, Nik Rantah, Mario Mustapić, Denis Hrupić, Tomaž Miklavčič, Luka Prezelj.

TRIMO: Trebanjci želijo prekiniti črni niz – v minuli sezoni so tretjič zapored ostali brez končnice za prvaka.

Prišli: Adam Seferović (Dobova), Gal Cirar (Ormož), Anže Dobovičnik (Šmartno), Vladimir Bojanić (Vojvodina), Lan Grbič (Ljubljana).

Odšli: Kristjan Horžen (Celje), Luka Florjančič (Trimo), Anže Ratajec, Miloš Đurđevič, Domen Sikošek Pelko, Rok Skol, Luka Pernovšek, Tim Rozman, Rok Želko, Nejc Vencelj (oba Sviš).

SVIŠ: Po treh sezonah igranja v 1. B-ligi se vrača med slovensko elito, v kateri ne želi ostati le eno sezono.

Prišli: Blaž Fink (Ribnica), Žan Grojzdek, Nejc Vencelj, Rok Želko (oba Trimo).

Odšli: -.

DOL TKI HRASTNIK: Dolani so bili prvoligaš že v sezoni 2016/17. Takrat so ekspresno izpadli, v letošnji sezoni si ne želijo ponovitve tega scenarija.

Prišli: Klemen Nunčič, Matic Grušovnik, Aljaž Zore, Luka Koprivc (Ribnica).

Odšli: -.