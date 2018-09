Kako v Sloveniji povečati konkurenčnost?

Višje plače in socialno varnost lahko v Sloveniji dosežemo le, če povečamo produktivnost. Cilj 60.000 evrov povprečne dodane vrednosti do leta 2025 je uresničljiv, vendar bomo morali za to več vlagati v razvoj in imeti pametno in vzdržno politiko na vseh ravneh, ugotavljajo nekateri najuspešnejši slovenski direktorji in podjetniki.