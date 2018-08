Bruselj potrdil predlog Slovenije o prodaji polovice NLB do konca leta

Evropska komisija je danes izdala odločbo o spremembi zavez glede prodaje NLB. Po njej mora država do konca leta prodati najmanj 50 odstotkov plus eno delnico banke, preostali del do 25 odstotkov plus ena delnica pa do konca prihodnjega leta. V njej so določeni tudi izravnalni ukrepi, ki jih mora banka izvajati vse do izpolnitve prodajne zaveze.