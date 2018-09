»Bila sem v šoku. Ko se je dogajalo tisto s pištolo, me je začelo dušiti, jokala sem. Razbijanja prvih šestih izložb, torej minute ali dveh, se sploh ne spomnim,« je danes na sodišču pripovedovala prodajalka ljubljanske draguljarne Malalan, ki je bila predlani pozimi tarča oboroženega ropa. Tretjega februarja ob pol dvanajstih so v zlatarno vstopile tri zamaskirane osebe: moški, preoblečen v žensko, in še dva »prava« moška. »Nesojena ženska« naj bi bil 28-letni srbsko-francoski državljan Djordje Vostinić, ki je danes sedel na zatožno klop. »Izjavil bi kratko in