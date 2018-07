Potem ko obramba ni bila uspešna z izločitvijo dokazov iz sodnega spisa, je danes sodnica Irena Škulj Gradišar nadaljevala in zaključila predobravnavni narok za 28-letnega srbsko-francoskega državljana Djordja Vostinića, enega od domnevnih roparjev ljubljanske draguljarne Malalan februarja predlani. Vostinić vztraja, da ni kriv, da bi podkrepila to trditev, pa je zagovornica Anka Kozamernik predlagala zaslišanje vrste prič, ki so videle storilce in bi jih znale opisati. »Niti enega opisa ni, ki bi potrdil, da je on storil kaznivo dejanje,« je zatrdila.