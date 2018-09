Pred tem so nemški koalicijski socialdemokrati že zahtevali odstop prvega moža nemških obveščevalcev.

"Odločil sem se, da ni razlogov za personalne posledice," je v sredo zvečer sporočil Seehofer, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Maassen se je moral pred poslanci zagovarjati zaradi spornih izjav po avgustovskih protestih v Chemnitzu na vzhodu Nemčije. V pogovoru za časnik Bild je dejal, da ni dokazov, da je videoposnetek o izgredih avtentičen. Prav tako je javnost poskušal prepričati, da v Chemnitzu ni bilo gonje proti tujcem. Njegove izjave so v Nemčiji sprožile burno razpravo in ogrozile njegov položaj.

Kot je po koncu seje dejal vodja parlamentarnega odbora Armin Schuster iz vrst Krščansko demokratske unije kanclerke Angele Merkel, je Maassen na odboru uspešno pojasnil, da je želel s svojimi izjavami umiriti razmere. Ob tem je dodal, da ne glede na Maassnove dobre namene, izbira časnika za obelodanitev njegovih pogledov ni bila najboljša izbira.

Predstavniki socialdemokratov, Zelenih in Levice so po koncu seje odbora sporočili, da od šefa nemških obveščevalcev zahtevajo še več odgovorov. Prav tako niso zadovoljni z odločitvijo notranjega ministra, da Maassen zaenkrat ostaja na položaju.

V Chemnitzu so 26. avgusta zabodli 35-letnega nemškega državljana. Dejanja so osumljeni trije prosilci za azil. Po dogodku je v mestu prišlo do demonstracij, ki so bile uperjene proti tujcem v Nemčiji, nasilja desničarskih skrajnežev in napadov na tujce. Prišlo je tudi do napada na judovsko restavracijo. Demonstracije so sledile tudi, ko je minuli konec tedna umrl Nemec, ki mu je po sporu z afganistanskim državljanom odpovedalo srce.