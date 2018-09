Politični agenti rasizma

Začelo se je z znašanjem nad uličnimi prodajalci. Nato so proti enemu izmed domov za iskalce političnega zatočišča poleteli kamni. Naslednjo noč še proti drugemu. In potem so poletele molotovke. Več kot dvajset ljudi je bilo opečenih oziroma drugače ranjenih. Skoraj sto jih je policija med šest dni trajajočimi izgredi aretirala, štirje so bili kasneje obsojeni na zaporne kazni. Kar se je septembra 1991 zgodilo v vzhodnonemški Hoyerswerdi, je bil, kot se je izkazalo kasneje, nekakšen prolog. Leto kasneje je zagorelo v Möllnu, potem v Rostocku in leta 2003 še v (zahodnonemškem) Solingenu. V požaru v Möllnu so v hiši, naseljeni s šestimi turškimi družinami, umrli trije ljudje, v Solingenu, v hiši turške družine, pet.