Prepovedali so shod pripadnikov protiislamskega gibanja Pegida in skrajno desnega gibanja Pro Chemnitz, ki so se želeli zbrati v znak protesta proti koncertu. Pegida je načrtovala shod v bližini prizorišča koncerta, Pro Chemnitz pa pri spomeniku Karla Marxa. Zborovanji so prepovedali, ker sta prizorišči že zasedeni.

Njihovi nasprotniki medtem pripravljajo koncert na prostem proti rasizmu in ksenofobiji pod geslom Wir sind mehr oziroma Nas je več. Na njem bodo nastopile priljubljene nemške skupine Toten Hosen, Kraftklub in Feine Sahne Fischfilet.

V Chemnitzu so sicer razmere zaradi smrti 35-letnega Nemca kubanskega rodu napete že od prejšnje nedelje. Nemec je bil dan prej v prepiru zaboden do smrti, policija pa je v zvezi z umorom pridržala 23-letnega Sirca in 22-letnega Iračana. Skrajna desnica je po umoru pripravila že več protestov proti priseljencem, večkrat pa so se zbrali tudi njihovi nasprotniki.

V soboto se je v mestu z 250.000 prebivalci zbralo okoli 11.000 ljudi. Na shodu skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), Pegide in skupine Pro Chemnitz so jih našteli 8000. Na drugi strani pa se je zbralo še okoli 3000 njihovih nasprotnikov. Izbruhnili so spopadi med udeleženci obeh shodov, pri čemer je bilo okoli 20 ljudi poškodovanih. 37 oseb so ovadili.

Tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert je sicer danes povedal, da "shodi skrajnih desničarjev, pripravljenih na nasilje, in neonacistov nimajo nič skupnega z žalovanjem za človekom ali skrbjo za mesto ali skupnost". Različna skrajno desna gibanja so med drugim shode po lastnih navedbah pripravila v spomin na ubitega 35-letnika.