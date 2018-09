Kaj smete in predvsem česa ne smete početi na kolesu

Za varnost vseh udeležencev v prometu je nujno upoštevanje pravil. Med ranljivejšimi so pešci in kolesarji, na katere so policisti zadnja leta dodatno pozorni. Preberite, česa kolesarji ne smejo početi med vožnjo, kakšna so pravila o nošenju čelade, telefoniranju med vožnjo, vožnji v dežju in predvsem, kakšne kazni jih lahko doletijo.