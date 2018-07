V Ljubljanski kolesarski mreži so občini recimo očitali, da so kolesarji še enkrat več »izviseli«. »Gre za najbolj obremenjeno kolesarsko stezo v Ljubljani, gre za prednostno smer in je popolnoma nesprejemljivo, da so kolesarjem v novi ureditvi vzeli prednost samo zato, da lahko motorni promet zavija v neko manjšo ulico,« so opozorili občino. Da je ureditev nesmiselna, nam je dejalo več prometnih strokovnjakov, med drugim tudi Peter Lipar s Prometnotehniškega inštituta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki med drugim ljubljanski občini svetuje pri različnih prometnih vprašanjih.

Potem ko so talno signalizacijo popravili, se je na facebooku oglasil tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je sporočil, da so napako popravili in se zahvalil društvom in posameznikom, ki prispevajo »k lepši in boljši Ljubljani«.