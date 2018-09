To so nam potrdili tudi na vrhovnem sodišču. »Vrhovno sodišče RS je glede na v zahtevi za varstvo zakonitosti uveljavljanih kršitev pravice do obrambe, ocenilo, da je treba na podlagi določbe četrtega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku odrediti, da se izvršitev izpodbijane pravnomočne sodbe za obsojenega dr. Milka Noviča prekine,« so sporočili. Iz česar lahko sklepamo, da je sodba, s katero je bil Novič obsojen na 25 let zapora, razveljavljena. Odvetniki o tem še niso bili obveščeni. »Če je o naši pritožbi že odločeno, bo na sodbo verjetno treba počakati še nekaj dni. Če pa je sprejeta odločitev v naš prid, morajo višji sodniki res čim prej izdati sklep o prekinitvi prestajanja kazni,« nam je povedal eden od Novičevih odvetnikov Žiga Podobnik.

