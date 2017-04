»Bog mi je priča, da tega nisem naredil,« je 11. novembra 2015 svoj zagovor začel dr. Milko Novič, ko je tožilka Blanka Žgajnar predstavila obtožnico. Po navedbah obtožnice je 16. decembra 2014 okoli 19.40 na nerazsvetljenem parkirišču pred ljubljansko restavracijo Via Bona na Tbilisijski ulici skrit med avti z orožjem kalibra 7,65 v glavo dvakrat ustrelil dr. Janka Jamnika. »Bog mi je priča, da sem popolnoma nedolžen,« so bile ene njegovih zadnjih besed minuli teden tik pred razsodbo. Takrat je še upal, da se bo vse skupaj dobro končalo. »Milko Novič je kriv…« pa je dan pozneje njegovo usodo zapečatila sodnica Špela Koleta. Sodbo v imenu ljudstva je 61-letnik sprejel brezizrazno. Le nekajkrat se je naslonil nazaj in zaprl oči, pa občasno rahlo odkimal in si naslonil glavo na roke, ko je sodnica pojasnjevala, zakaj je kriv in zakaj ga čaka 25 let zapora. »Rekel je, da ne ve, ali bo to preživel,« je po hitrem pogovoru s svojim klientom, preden so ga po štirih mesecih na svobodi ponovno odpeljali na Povšetovo, za medije pojasnil odvetnik Jože Hribernik. Napovedal je takojšnjo pritožbo na ponovno odreditev pripora, vendar je bila pritožba neuspešna. Novič do nadaljnjega ostaja za zapahi, zaradi česar se nameravajo pritožiti še na ustavno sodišče.

»Danes okoli 19.45 ure so na območju Viča našli poškodovano osebo, ki je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana. Njeno stanje naj bi bilo resno,« se je 16. decembra 2014 zvečer tiskovna predstavnica ljubljanske policije Nataša Pučko izogibala direktnemu odgovoru na vprašanje, ali so res ustrelili direktorja Kemijskega inštituta dr. Janka Jamnika. »Območje so zaprli s trakom, tam je več policijskih vozil, prišli so kriminalisti in forenziki. Pri udeležencih zabave v tamkajšnji restavraciji zbirajo informacije,« so dogajanje na Viču opisovali novinarji. Kaj hitro je bilo jasno, da gre res za Jamnika in da njegovo življenje visi na nitki.

Da bi osvetlili tragedijo in našli storilca, so policisti v naslednjih dveh dneh opravili več sto razgovorov, 19. decembra pa je odjeknila tragična novica: sin, mož in oče 10-letne hčerke je strelnim ranam podlegel. Bil je svetovno priznan znanstvenik. Leta 1994 je doktoriral na ljubljanski fakulteti za fiziko, se nato izpopolnjeval v najbolj eminentnih znanstvenih okoljih v tujini (na Inštitutu Maxa Plancka v Stuttgartu in v ZDA na Univerzi Cornell ter v Los Alamos Laboratories), na čelo inštituta pa je prišel aprila 2008. Najbolj odmevna pridobitev v času njegovega vodenja je bil Preglov raziskovalni center s sodobnimi laboratoriji in vrhunsko raziskovalno opremo.