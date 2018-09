Jezna predstava

Po vratolomni avtorski seriji se Beton Ltd. tokrat, ob naših neogibnih visokih merilih, loteva prav teme velikih pričakovanj. Ta pa so že strukturno v nujnem antagonizmu s konkretno situacijo, so tako rekoč neuresničljiva in implicirajo neko nezadovoljstvo, nezadovoljenost in nujen razočarajoči preostanek do projiciranega ideala.