Kulturno društvo Mirana Jarca Škocjan letos bogati slovensko poletno kulturno dogajanje že z 18. Kulturnim poletnim festivalom Studenec, katerega osrednji dogodek je vselej zelo odmevna in dobro obiskana domača gledališka predstava pod taktirko režiserja Lojzeta Stražarja. Letos bo to gledališka predstava, pravzaprav igra z glasbo Lepo je biti muzikant, ki je nastala ob 65-letnici ustvarjanja Slavka in Vilka Avsenika. Krstna izvedba velikanoma slovenske narodno-zabavne glasbe posvečene predstave bo v petek, 20. julija, ob 21. uri. V juliju na Studencu načrtujejo pet, v avgustu pa devet ponovitev, ki se bodo iztekle s 15. avgustom.

Gledališče pod kozolcem V sklopu letošnjega poletnega festivala so obiskovalci Studenca, pri nas tretjega največjega pokritega gledališča na prostem, ki ga odlikujeta odlična akustika in prijeten ambient, med drugim že uživali v koncertu Komornega zbora Orfej iz Ljutomera, vokalno-inštrumentalnem koncertu Operna fantazija, muzikalu Mamma Mia! in koncertu Perpetuum Jazzile. Po osrednji domači predstavi Lepo je biti muzikant bo v gledališču v objemu zvezd, gozdov, polj in pogleda na Kamniško-Savinjske Alpe, ki je nastalo iz gledališča pod kozolcem, 31. avgusta sledilo še gostovanje SNG Opera in balet Ljubljana z opero Seviljski brivec in 15. septembra pa še koncert Vlada Kreslina z Malimi bogovi in Beltinško bando.