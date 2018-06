Kritika predstave Narodna sprava: Narod si bo spravo pisal sam

Za gledališko sezono Slovenskega mladinskega gledališča, ki je potekala pod vodilom Vse lepo in prav, je le na prvi pogled nenavadno, da se je sklenila z začetkom večdelnega projekta Narodna sprava z naslovom Predstava za turiste. Če je vse lepo in prav, čemu je sprava sploh potrebna? Bo morda šele konec sezone poskrbel, da bo vse lepo in prav, in v narod vnesel spravo? Nenavadno le, če smo gluhi za konotacije, s katerimi SMG odpira prostor javne razprave, v kateri preigrava ironične poudarke velikega narodnega projekta Sprave, razkriva pa predvsem demagoško priročnost – vsake toliko postane samoumevno, da je Sprava nujna in edina želja naroda – in njeno izpraznjenost.