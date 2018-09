S tem so Švedski demokrati zaenkrat pristali na tretjem mestu, za konservativno, desnosredinsko Zmerno stranko, ki je prejela 19,8 odstotka glasov. Prešteti morajo še okoli 200.000 glasov iz tujine, to pa naj bi storili v sredo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Razlika med dvema glavnima taboroma je zaenkrat zgolj 30.000 glasov.

Premier Stefan Lofven je že povabil tabor štirih desnosredinskih strank k »čezblokovskemu sodelovanju«. Dodal je, da rezultati kažejo, da je na Švedskem napočil čas za konec blokovske politike, poroča AFP.

Lofvenovo zavezništvo je dobilo 144 poslanskih mandatov v 349-članskem parlamentu. Za večino v parlamentu je potrebnih 175 mandatov, pogajanja o sestavi nove švedske vlade pa bodo po oceni opazovalcev tokrat lahko dolgotrajna. Noben od tradicionalnih blokov ne more vladati samostojno, hkrati pa se nobena stranka doslej še ne želi odpovedati svojemu tradicionalnemu taboru.

Sestava vlade na Švedskem, ki običajno v povprečju traja šest dni, bi tako lahko tokrat trajala več tednov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Kljub slabemu volilnemu rezultatu socialdemokratov je Lofven po poročanju spletnih strani Reutersa zatrdil, da ne namerava odstopiti, pri tem pa je k sodelovanju pozval koalicijo desnosredinskega bloka, v katerem so Zmerna stranka, Sredinska stranka, liberalci in krščanski demokrati, da bi našli izhod iz politične »slepe ulice«. »Nobena stran nima večine, zato je edino naravno, da presežemo politične delitve, da bi lahko vodili Švedsko«, je dejal Lofven.

»Močno bomo vplivali na to, kar se bo v naslednjih tednih, mesecih in letih dogajalo na Švedskem,« je dejal Akesson. Vodjo desnosredinske koalicije in predsednika Zmerne stranke Kristerssona je po poročanju tujih tiskovnih agencij pozval, naj izbere med podporo Švedskim demokratom ali naslednja štiri leta sodeluje s socialdemokratskimi premierjem Lofvennom.

Švedski demokrati so na volitvah dobili 63 poslanskih mest, njihov predsednik Jimmie Akesson , ki je pred volitvami stranki sicer napovedoval še višjo, 20-odstotno podporo, pa je po poročanju spletnih strani Reutersa dejal, da je stranka nesporna zmagovalka volitev. Njegova stranka, ki si prizadeva za izstop Švedske iz Evropske unije in zajezitev priseljevanja, bi po njegovem prepričanju lahko odigrala odločilno vlogo v pogajanjih za sestavo nove švedske vlade.

Evropska skrajna desnica pozdravlja rezultat Švedskih demokratov na volitvah

Evropske skrajno desne stranke pozdravljajo rezultat skrajno desnih Švedskih demokratov. Vodja italijanske vladajoče stranke Liga Matteo Salvini je zapisal, da so se Švedi končno odločili za spremembo. Predsednica francoskega Nacionalnega zbora Marine Le Pen pa govori o demokratični spremembi v Evropi.

»Švedska, domovina multikulturalizma in zgled levice, se je po več letih neurejenega priseljevanja končno odločila za spremembo,« je na facebooku zapisal italijanski notranji minister Salvini. »Tudi na Švedskem so rekli ne Evropi birokratov in špekulantov, ne nezakonitim migracijam in islamskemu ekstremizmu,« je poudaril.

»Na majskih volitvah v Evropski parlament bomo dokončali spremembo, utemeljeno na vrednotah dela, varnosti in družine,« je dodal podpredsednik italijanske vlade.

Ob tem je bil kritičen do italijanskih medijev, ker so pisali o vzponu »skrajne desnice«. Vsake stranke, ki želi nadzorovati spremembo, se ne more označiti za skrajno desno, je dodal po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA.

Predsednica francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor (nekdanje Nacionalne fronte) Le Penova pa je v odzivu zapisala, da je »demokratična sprememba v Evropi v teku«.