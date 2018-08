Kljub povečanju tovrstnih aktivnosti te niso predstavljale nevarnosti za rezultate volitev, so zapisali, kot poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Aktivnosti, ki jih Säpo beleži, so v skladu z našimi ocenami,« so povedali. Dodali so, da so bili preventivni ukrepi, ki so jih začeli izvajati v začetku leta 2017, učinkoviti.

Ni sicer znakov, da bi bila katera od tujih sil vpletena v obsežno operacijo vpletanja. So pa bili primeri, ko so te sile skušale ustvariti razkol v švedski družbi s prikazovanjem Švedske v slabi luči. Tako so denimo ruski mediji objavili številne fotografije in prispevke o požiganju avtomobilov na zahodu Švedske in demonstracijah v Stockholmu, s čimer so želeli prikazati »Švedsko v kaosu«, so pojasnili.