Svojo feministično zunanjo politiko je Švedska začela izvajati pred štirimi leti kot odgovor na »diskriminacijo in sistematično podrejanje, ki še vedno zaznamuje vsakdanje življenje številnih žensk in deklet po vsem svetu«, piše v priročniku, objavljenem na angleški različici spletne strani švedske vlade.

»Ena od izhodiščnih točk je, da je enakopravnost spolov cilj sam po sebi, hkrati pa je pomembna tudi za dosego drugih vladnih ciljev, kot so mir, varnost in trajnostni razvoj,« piše v priročniku, kot ga povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Politika, ki jo vodi zunanja ministrica Margot Wallström, vključuje promocijo ekonomske emancipacije, boja proti spolnemu nasilju in izboljšanje politične participacije žensk.

Od posmehovanja do odkritega nasprotovanja

Pri tem so naleteli na različne odzive, od posmehovanja do odkritega nasprotovanja, je na novinarski konferenci povedala ministrica. »Ves čas smo poslušali, da so to samo lepe besede, prav zato pa je priročnik pomemben,« je poudarila.

Priročnik vsebuje različne primere švedske zunanje politike, denimo akcijski načrt za pet držav, razdejanih v vojni, Afganistan, Kolumbijo, DR Kongo, Liberijo in palestinska ozemlja. Načrt vključuje opolnomočenje žensk.

Wallströmova je dodala, da je naslov »nekoliko provokativen«, saj ima pojem feminističen v številnih državah negativno konotacijo. »Vendar pa mislim, da nam je uspelo dokazati, da je to ravno to, kar pomeni, in sicer da morajo ženske in moški uživati enake pravice in dolžnosti ter enake priložnosti v družbi,« je povedala.

Ženske imajo sicer vse pomembnejšo vlogo tudi v švedski zunanji politiki. Delež njihovih veleposlanic v tujini se je namreč med letoma 1996 in 2016 zvišal z 10 na 40 odstotkov.