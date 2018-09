Metro lepotci

Za preživetveni vikend sem se odločil. Podobno kot gredo ljudje v naravo brez vsega in jejo samo korenine, upajoč, da se jim v past ujame kak mesni zalogaj ali riba, imam načrt finančnega preživetja vikenda zgolj s stavami. Prvi pogoj se seveda zdi, da na vseh listkih izpustim naše. Povsem možno je sicer, da Ciper tudi tokrat naših ne bo premagal, vendar se je obenem duhamorno zanašati na to slovensko jajcanje. Na eksperimentiranje, ko gre zares. Na igranje z ne najboljšimi igralci ta hip (kakršni bi v A-ekipi morali igrati), povrh vsega pa še na »ufure« v glavah naših metro lepotcev, ki dajejo vtis, da so vajeni tega, da jim plača teče, ne glede, če zadenejo ali ne zadenejo gola. Kurtiću se sem in tja sicer posreči dati kak gol od daleč, vendar pa redko. Človeka enostavno mine vse, ko vidi, da imenovani maha ostalim, predvsem pa Derviševiću (ki je večino tekme presedel), da bo zadnji in morda rešilni predložek spet brcnil on. In ga je brcnil. V gol avt.