Triglav – Maribor. Da so Štajerci v prejšnjem krogu doma izgubili dve točki proti Celju, je seveda dobro za prvenstvo. Razlika petih točk pred trenutno drugouvrščeno Gorico in recimo osem pred šestouvrščeno Olimpijo bi bila lahko že travmatična. Kar pa tudi pomeni, da gredo Mariborčani v Kranj na najvišjih obratih. No, biti v vlogi avtsajderja na domačem terenu je za Triglav malodane idealno izhodišče. Po odhodu Poplatnika se je zdelo, da so izgubili udarnost, danes pa lahko ugotovimo, da so spredaj celo hitrejši, kot so bili. Vse skupaj navaja na misel, da bi znali na tekmi skupno pasti vsaj trije goli, kar sicer ne obeta kaj več od kvote 1.60, je pa zato kanček višja (1.85) kvota na »oba gol«. Spet pa, tako kot v Krškem, vznemirja 3.40 na stavo, da bo Triglav zadel prvi.

Neke vrste derbi kroga bo tekma Gorica – Mura. Oboji fantje so v vzponu. Mura je proti Aluminiju malodane do konca tekme vodila s 3:0, pa potem prejela dva gola, a bi lahko pri vseh priložnostih tekmo dobila tudi s 7:2. Vesel in razigran nogomet se gredo Prekmurci, katerih gostitelj je trenutno drugouvrščena ekipa prvenstva. A kot se je v Angliji minuli teden zgodilo Leedsu v ligaškem pokalu, ko je po zmagoviti seriji v ligi z igralcem več izgubil pokalno tekmo proti Prestonu, imam občutek, da tudi Gorico čaka neko neljubo presenečenje. Prekmurci so konkurenčni. Oba gol za kvoto 1.78 se zdi legitimen poskus, večje vprašanje je, ali bo skupnih golov kaj več od dveh. Ni nujno. Tudi teren zna biti moker. Rezultat 1:1 je povsem možen in ima izmed vseh stav na točen rezultat tudi najnižjo kvoto 6. Prav tako zanimiva je visokih 4.10 za remi.

In še tekma Olimpija – Rudar. Evropskih muk odrešeni Ljubljančani se osredotočajo samo še na prvenstvo. Demoralizirani Rudar se zdi idealen nasprotnik, vendar pa se z velikim hendikepom (plus 2) ne bi ubadal. Po odhodu Abassa bo morala Olimpija vendarle zgraditi igro na novo, pa tudi Hadžić je konservativnejši trener od Linte. 1,85 za zmago Ljubljančanov z več kot enim golom razlike naj bo zaenkrat dovolj, je pa težko spregledati 4.30 za zmago s točno dvema goloma.