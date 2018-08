A letošnja Olimpija se zdi močnejša od lanske, imajo za dve postavi igralcev in preveč možnosti. Ene tekme v tej sezoni niso odigrali v enaki postavi, a obe, tako tista, ki je remizirala z Gorico, kot ta, ki je premagala Fince, se zdita močnejši od Triglava. Kvota 2,55 je na voljo, če bi Olimpija zmagala za več kot en gol razlike. Oba gol za 1,80? Hm, lahko da ne, zato se ne bi pečal s tem.

Vrnimo se k edini sobotni tekmi Krško – Celje. Pestra ekipa to Krško. Od mariborskih mladcev na praksi, prek Američana, kapetana Francoza do 45-letnega hrvaškega veterana bundeslige. »Prgavi«, bi se reklo v južni slovanščini. Izvlekli so remija tako z Olimpijo kot z Rudarjem. Celjani na drugi strani zadevajo, a tudi dobivajo gole. Na »oba gol« se ponuja nizkih 1,57, več od 2,5 je vredno 1,75. Možen tudi remi za 3,25. Lep poskus se zdi 1,85 na to, da bo Krško prvo zadelo. To bi lahko bila turbulentna tekma z obrati na relaciji polčas–konec. Najvišja kvota »polčas/konec« je iz dvojke v enko; 21, kanček manj, 20, pa bi prinesel obraten primer, iz enke v dvojko. In najmanjša 4,25 je kvota na to, da bo Celje zmagalo v obeh polčasih. In ob vseh teh možnostih se je še najbolj elegantno poskusiti izvleči s stavo na remi ob polčasu. 2,20 je vreden.

Maribor – Gorica? 5,60 je kvota na vodstvo Gorice ob polčasu. Več od 2,5 gola kot »oba gol« se zdi varen izbor, izmed rezultatov pa niti 4:2 s kvoto 33 ne deluje nemogoče. Kot še nekaj drugih rezultatov, na primer 3:2 za kvoto 23. Maribor se bo moral potruditi. Kot tudi Domžale doma proti Aluminiju, kjer je »oba gol« vredno 1,76, več kot 2,5 gola skupno pa 1,60. Nizko. A to je obenem tekma z najvišjo razpisano ničlo izmed vseh tekem. 4,30 za remi ob koncu in prav tako ugodnih 2,45 za ničlo ob polčasu. In še Rudar – Mura. Vprašanje je, ali lahko te čase zbegani Rudar preseneti goste v naletu. Recimo s tem, da prvi zadene, kar je vredno 1,75. Na koncu bi lahko bila to ničla.