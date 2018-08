Kaj ponuja stavnica? Glavno vprašanje je, ali bo to tekma z več kot dvema goloma ali ne. Za manj golov je na voljo kvota 1,72, na več golov pa kanček višjih 1,90. Kar se zdi smiselno. Ničla bo za Maribor, od katerega se pričakuje, da bo nastopil bolj zaprto in čakajoč na Olimpijino napako. Na drugi strani tudi Olimpiji ni nujno treba bezljati. Prišla je v ritem, pričakovati je, da bo manjše tekme dobivala, in vtis je, da bo imela za zmago nad Mariborom celo več možnosti na gostovanju, ki bo pa vendarle šele konec novembra. V položaju, polnem dilem, se smiselna stava zdi 1,80 na to, da v prve pol ure ne bo nihče zadel. No, tudi 1,40 vreden dvojni znak na Olimpijo bi znal biti za koga zadovoljiv. A Olimpija ima več potenciala, da »eksplodira«, kot gostje. V tej luči je zanimivih 4,80 na zmago zelenih z več kot golom razlike. Ali na primer stava na rezultat 3:1 za kvoto 17.

Druge tekme tokrat poglejmo po skrajšanem postopku. Celje – Triglav. 1,70 na zmago Celja, ki je med tednom pokalno tekmo odigralo resneje kot Triglav svojo. Kanček stabilizirani Rudar se odpravlja v Kidričevo k Aluminiju. Dvojni znak na Rudar v vrednosti 1,46 se zdi smiseln, kot tudi 1,75 na več golov. Mura bi morala premagati Krško, ki pa zna zadeti. Torej, 1,70 za »oba gol« in 1,80 za več kot 2,5 gola. Zadetke lahko pričakujemo tudi na tekmi Gorica – Domžale, ki pa obenem diši po ničli v vrednosti 3,35. Oziroma za možnih 2:2 je kvota 13, tudi 1,76 za dvojni znak na domače ne gre spregledati.