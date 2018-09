Podobno je s seksi nedosegljivimi avtomobili najprestižnejših znamk. Lahko jih opazujemo in sanjamo o njih. Ker pa so nedosegljive in preveč ekskluzivne, tako da nanje močno vpliva tudi konjuktura ali kaprice tistih, ki si jih lahko privoščijo, se lahko znajdejo v težavah. Znamka Aston Martin je že tak primer.

Svetli in temni časi se za to znamko menjavajo skoraj pogosteje kot letni časi in tako je tako rekoč od leta 1913, ko je nastala. Lionel Martin in Robert Bamford sta se namreč od njenega nastanka ves čas bojevala s težavami, znamka pa je v svoji zgodovini že s