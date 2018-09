Reševanje vojaka Dežulovića (zgodnja dela)

Iz Podmelca smo se ponoči počasi premikali proti Podbrdu. Štajerski prostovoljci so z nepričakovano akcijo vdrli skozi bohinjski predor in se utrdili pri slapovih Mačjega potoka. Udarno čelo 7. domobranske (slavne) brigade goriških strelcev je hitelo, da vrže tunel v zrak in zaustavi njihovo napredovanje po Soški dolini proti Novi Gorici. S Fatimo Mernisi sva počasi drsala za njimi in vlekla kotel poljske kuhinje s še toplim basmatijem in stroganofom. »Da bodo imeli fantje in punce kaj toplega jesti.«