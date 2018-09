Vendar tudi ni znanstvenega odkritja brez ustreznega eksperimentiranja. Naj torej začnemo s poskusom. Potrebujemo dve čisti stekleni šipi. Lahko vzamemo tudi prozorni polietilenski vrečki. Na vodoravni, črni podlagi na eno šipo nalijemo 10 ml (približno ena jušna žlica) naravne mineralne vode – lahko je z mehurčki ali pa brez. Teh mineralnih vod imamo pri nas in pri sosedih v izobilju. Na drugo pa nalijemo 10 ml destilirane vode. Počakamo, da voda odhlapi, in si ogledamo izplen. Kjer smo nalili mineralno vodo, preostane na šipi bela, izrazita lisa – usedlina. Pri destilirani vode te bele lise ni. Vsaka mineralna voda vsebuje raztopljene mineralne soli. Tudi pitna voda je mineralna voda, vendar vsebuje precej manj raztopljenih soli. Destilirana voda raztopljenih soli ne vsebuje. Je le samo H

2

3

3

Redno pitje mineralnih vod blagodejno vpliva na človeški organizem in zdravje, za čiščenje oken pa so mineralne vode povsem neuporabne. Že deset let vsaj dvakrat letno na hiši čistim okna in redkokdaj mi očitajo bele lise in proge, ki včasih ostanejo po čiščenju. Posebej vidne ob soncu. Nekaj trikov. Nikoli ne čistim oken v sončnem vremenu, vedno izberem oblačen dan. Če so stekla zelo umazana, najprej temeljito umijem okvirje in stekla z navadno vodo in čistilom. Nato vedno uporabljam destilirano vodo v drugem vedru, saj v tej vodi ni raztopljenih soli, ki povzročajo bele proge. Destilirani vodi dodam tudi nekaj kisa za vlaganje. Kislina namreč raztopi karbonate. Dodatno sem si olajšal delo še s čistilnikom – sesalnikom za stekla. Nekateri imajo tudi teleskopski podaljšek, da ni treba prenašati lestve. Če kje na steklu ostanejo še vlažni madeži, uporabim staro dobro bombažno plenico ali krpo iz mikrovlaken.

Dr. Ivan Leban je upokojeni profesor kemije (@ivanleban).