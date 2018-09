Kaj sploh je levičarska politika danes?

Odkar obstaja, politična levica še ni bila v slabšem stanju, kot je danes. Morda je izguba kompasa pri velikem delu levice po Evropi avtohtona, simptomi pa kažejo, da je globalna, kozmopolitska. In ko govorimo o globalnih pojavih, je vedno poučno pogledati, kaj se dogaja na prvi fronti globalizma. Avantgarda razkroja levice je ta čas gotovo ameriška levica, drugod po svetu pa preštevilni levičarji jemljejo za svoje njene probleme in vprašanja, jezik, predstave in ikone ter vedenjske in čustvovanjske vzorce.