V Chemnitzu se je v soboto zbralo okoli 4500 skrajnih desničarjev, ki so nameravali opraviti protestni pohod po mestu. Njihove proteste je sprožil umor 35-letnega Nemca kubanskega rodu, ki naj bi ga izvedla Sirec in Iračan.

A hkrati se je na protiprotestih zbralo okoli 3500 ljudi, zlasti podpornikov migracij, ki so pozivali k miru in proti ksenofobiji. Hkrati pa so desničarjem prekrižali načrte o pohodu skozi mesto.

Med skupinama je nato prišlo do prerivanj in pretepov. Policija je morala večkrat posredovati. Pri tem je uporabila celo vodni top, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Večina udeležencev demonstracij v Chemnitzu je sicer območje zapustila mirno. Vztrajalo je le nekaj prenapetežev, so še sporočili s policije v Chemnitzu.