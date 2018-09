Tako je prvi dan v srednji šoli dan potem opisala Neja, dijakinja prvega letnika ene od ljubljanskih gimnazij. Na prvi dan je bila dobro pripravljena – oblekla je staro majico in večino šolskih potrebščin pustila doma: »Sestra, ki je zdaj že na faksu, mi je rekla, da je bolje, da ne oblečem nove majice. Njej so v prvem letniku na glavi razbili jajce in jo posuli z moko. Včeraj nisem videla, da bi se to zgodilo kakšnemu od mojih sošolcev. Res pa je, da nisem šla v center mesta. Tudi to mi je svetovala sestra, češ da če greš na Čopovo in za Ljubljanico, te počečkajo tudi dijaki