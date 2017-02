Že pogled na polno šolsko avlo je razkrival, da bo Gimnazija Bežigrad tudi letos ob vpisu v srednje šole na vrhu seznama številnih bodočih gimnazijcev. Tudi na gimnaziji za Bežigradom so, tako kot na drugih slovenskih srednjih šolah in fakultetah, danes in jutri odprli vrata bodočim srednješolcem, jim predstavili programe in jih povabili k vpisu.

Še dobrih petnajst minut je bilo do uradnega začetka prvega informativnega dneva, pa je bila avla bežigrajske gimnazije že skoraj premajhna za vse osnovnošolce, ki so po informacije večinoma prišli v družbi staršev. »Imaš beležko? Zapiši si pomembne informacije, da ne boš česa pozabil,« je ena izmed mam dajala še zadnje napotke svojemu devetošolcu, preden so dijaki bežigrajske gimnazije vse zbrane radovedneže razdelili po predavalnicah. Tam so osnovnošolci najprej prisluhnili krajši predstavitvi šole, profesorji pa so s predstavitvijo predmetnika ter naštevanjem krožkov in šolskih ekskurzij, ki jih pripravljajo, skušali šolarje prepričati, da je prav ta šola zanje najboljša izbira.

Gimnazija odskočna deska za študij »Verjetno ste se za gimnazijski program odločili, ker boste tukaj dobili najširšo izobrazbo, imeli dobro izhodišče za nadaljnji študij in tudi še nekaj časa, da si izberete poklic, ki bi ga radi opravljali,« je nekaj prednosti v eni od učilnic osnovnošolcem predstavila profesorica slovenskega jezika, profesorica, ki jih bo verjetno poučevala v prihodnjem šolskem letu. Le redki učenci zadnjih razredov osnovnih šol, ki so danes zjutraj prišli na informativni dan bežigrajske gimnazije, so namreč o tem, kje naj po končani osnovni šoli nadaljujejo izobraževanje, še razmišljali. Večina je bila že odločena, da bodo na svojo prijavnico vpisali prav šolo na Peričevi ulici. »Sem se že odločila,« je bila s slišanim na informativnem dnevu zadovoljna devetošolka Sara Globokar. Izbrala je športni oddelek, saj bo tako lahko izobraževanje združila s svojim veseljem do športa. »Všeč mi je, da je več ur športne vzgoje, s čimer lahko nadomestiš tudi kakšen trening. Kljub temu pa je to gimnazija, tako da bom imela še nekaj časa za razmislek, kaj bi rada študirala in kateri poklic bom izbrala,« je dodala mlada plavalka. Predstavitvi športnega oddelka gimnazije je prisluhnila tudi Eva Alina Hočevar, ki trenira veslanje na divjih vodah. »Pouk v športnem oddelku je prilagojen športnim obveznostim, zato je športnikom lažje, pa tudi nekaj več časa imam, da se odločim, kaj bi rada počela po srednji šoli,« je svojo prvo izbiro pojasnila mlada športnica in dodala, da ima dovolj informacij, zato se popoldne in v soboto ne bo udeležila informativnega dneva še na kakšni drugi ljubljanski srednji šoli.

Prva in edina izbira Da šolarji za jutranji obisk izberejo šolo, ki je najvišje na njihovem seznamu želja, obisk informativnega dne pa je bolj potrditev odločitve, se strinja tudi osnovnošolec Maks Alič. Tudi on je zato izkoristil le enega od treh ponujenih terminov. »Šolo sem izbral predvsem zaradi uspehov, ki jih dijaki dosegajo na tekmovanjih in tudi na maturi, saj bi tudi sam rad pridobil kakovostno znanje, ki mi bo pomagalo pri študiju,« je po predstavitvi splošnega gimnazijskega programa v učilnici povedal bodoči gimnazijec, potem pa se v družbi prijateljev odpravil še na drugi del programa informativnega dne, v katerem so profesorji in dijaki bodočim srednješolcem v učilnicah predstavili posamezne šolske predmete, krožke in druge možnosti, ki jih svojim šolarjem ponuja gimnazija. A ne le na bežigrajski gimnaziji, živahen program ob današnjem in jutrišnjem informativnem dnevu so pripravili na praktično vseh slovenskih srednjih šolah in fakultetah. Danes se je predstavitev izobraževalnih ustanov udeležilo več tisoč bodočih dijakov in študentov, zanje pa je na voljo skupaj več kot 42.000 mest.