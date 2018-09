Mnogi naključni pohodniki in domačini, ki so se potikali po teh krajih, so bili vrsto let zmotno prepričani, da je vzpetina dobila ime po obilici maha, ki raste na njej. A resnična zgodba o hribu in njegovi okolici je bistveno boj zanimiva. Kartografi so se pred mnogimi leti namreč zmotili, saj so v zapisu imena hriba izpustili črko. Pravilno bi se moral imenovati Machov hrib.

Na tem dolenjskem griču je sredi 19. stoletja Johann Mach gojil azijskega svilnatega prelca jamamaja (Antheraea yamamai), japonskega nočnega metulja, ki prebiva v listnatih gozdovih. Zelo razgl