47-letni pacient je zaradi utesnitvenega sindroma skoraj izgubil obe nogi. Da so ju lahko rešili, so morali zdravniki opraviti vrsto zapletenih operacij, katerim je sledilo nadvse boleče okrevanje. Neznosne bolečine, ki jih je doživljal ob menjavi prevez, so bile nekoliko omiljene, ko si je na glavo nadel set in v navidezni resničnosti posedal ob jezeru ali v oceanu plaval z delfini. »To je od boga poslano darilo,« njegove besede povzema RT. »Tudi s protibolečinskimi sredstvi je bila bolečina neznosna,« še pripoveduje. »Ob virtualni resničnosti se osredotočam na podobe, zvoke in barve. Pozoren sem na to, kaj vidim in slišim in manj na to, kaj čutim. Ura in pol mine kot bi mignil,« je navdušen nad sredstvom, ki njegovo pozornost uspešno preusmeri stran od bolnišničnega okolja in bolečine.

The Rockyview General Hospital achieves a national first with its virtual reality program for wound care patients. The technology has been proven to significantly reduce pain and anxiety levels, and it’s being trialed at other sites in the Calgary Zone. pic.twitter.com/b7PRMPXcYF

Spremeni se telesna govorica, dihanje se umiri

Splošna bolnišnica Rockyview je prva v Kanadi, ki pacientom z močnimi bolečinami in tesnobnostjo omogoča uporabo te tehnologije. Tisti, ki so tovrstno pomoč pri zdravljenju že preizkusili, poročajo o 75-odstotnem zmanjšanju bolečine in neprijetnih občutkov. »Spremembo se takoj zazna v bolnikovi telesni govorici in dihanju, celotno telo se sprosti,« o učinkih pripoveduje ena od medicinskih sester v bolnišnici. »Dihanje se umiri in takoj je jasno, da je pacient nekje drugje in ne tukaj z nami, kjer se dogajajo potencialno boleče stvari,« je še dodala.

Tehnologijo, ki je za zdaj na voljo za paciente na intenzivni negi, postopno testirajo tudi na drugih oddelkih in v drugih bolnišnicah po državi. Tehnologijo za navidezno resničnost že uporabljajo tudi ponekod v ZDA. V losangeleški bolnišnici Cedars-Sinai so namreč s študijo ugotovili, da navidezna resničnost pomembno vpliva na zmanjšanje pacientove bolečine in nelagodja.