Vodja ruske vesoljske agencije Dmitrij Rogozin je danes sporočil, da je bila luknja na sojuzu narejena z vrtalnikom in zelo verjetno narejena namerno, ni pa jasno, ali je bilo to storjeno še na Zemlji ali v vesolju.

Kozmonavti so sicer puščanje uspešno zaustavili, tako da so luknjo zatesnili s trakom. Sojuz je utrpel le manjšo izgubo pritiska, težava pa ni ogrozila življenj kozmonavtov.

Rogozin je opozoril, da so ob luknji našli več poskusov vrtanja in da je to očitno počel nekdo »s tresočo roko«. »Kaj je to - napaka v proizvodnji ali namerno dejanje nekoga? Preverjamo, ali je to nekdo naredil na Zemlji. Ampak obstaja tudi možnost, ki je ne moremo izključiti - načrtno vmešavanje v vesolju,« je dejal Rogozin.

Pred tem je Rogozin sporočil, da je luknjo v sojuzu najverjetneje povzročil majhen meteorit, ki je prestrelil vesoljsko plovilo. A to razlago so zdaj ovrgli, je povedal in dodal, da bodo zadevo temeljito raziskali. Gre tudi za vprašanje časti in dobrega imena, je poudaril.