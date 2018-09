Pred dnevi sem z zavistjo gledal, s kakšno lahkoto je mimo mene po klancu prikolesaril starejši možakar. Navzočim sem pripomnil, da mora imeti precej kondicije, nato pa so me opozorili: »Saj veš, da ima električno kolo?« Ne bi smel biti presenečen. Električnih koles, skirojev in drugih podobnih naprav je na naših ulicah vse več. Po podatkih statističnega portala Statista je bilo leta 2016 okoli 35 milijonov električnih koles. Levji delež tega v Aziji in pacifiških državah, kjer so tistega leta prodali 32,8 milijona koles, v Evropi, ki je druga po količini, pa so tedaj prodali 1,6 milijona koles. To število je nizko, a naj bi do leta 2023 naraslo na blizu šest milijonov prodanih koles na leto. Ena večjih preprek je ta hip cena električnih koles, ki se večinoma giblje od okoli tisoč evrov naprej. Litovsko zagonsko podjetje se je zato odločilo ponuditi alternativo. Razvili so posebno napravo, ki vaše običajno kolo spremeni v električno.

Preprosta naprava z velikim učinkom

Napravi so dali ime rubbee x, sestavljena je iz baterije, brezžičnega senzorja za zaznavanje vrtenja pedalov in kolesca, na videz pa deluje kot nekakšna torba za orodje. Čeprav bi ob napovedi transformacije običajnega kolesa v električno morda pričakovali zapletenost, je rubbee x pravzaprav smešno preprost. Napravo moramo zgolj priklopiti na posebno držalo, ki ga pred tem nastavimo na sedež kolesa in prislonimo na zadnje kolo. Ko začnemo poganjati pedale, senzor to zazna in obratom primerno pošilja navodila kolescu na hrbtu naprave, da se začne vrteti in s tem pomagati kolesarju. Pogoj je, da je širina gume od 20 do 60 milimetrov.

Če je v napravi ena baterija, lahko pospeši do 25 kilometrov na uro in nas odpelje 16 kilometrov daleč, če dodamo še dodatne baterije, se vse skupaj poveča. Pri treh baterijah, kar je maksimalno število, je zgornja hitrost že 32 kilometrov na uro, prevozimo pa lahko 48 kilometrov. Poleg cene dodatnih baterij se pri izkušnji pozna tudi čas polnjenja. Pri eni bateriji ta traja 45 minut, pri treh pa že dve uri in pol. So pa se snovalci domislili tudi alternativnega načina polnjenja. Če kolesar med spustom pedale nekoliko zavrti nazaj, da senzor znak za vklop zaviranja. To ne zmanjšuje zgolj hitrosti med vožnjo navzdol, temveč hkrati polni baterije. Za večjo varnost v prometu pa so na hrbtni del naprave rubbee x dodali še rdeče luči, da bo kolesar vselej viden.

Rubbee x je tretja različica naprave, prvo so izdelali leta 2013. Snovalci trdijo, da so se s predhodnimi različicami veliko naučili, a očitno se je nekje malce zapletlo. Ko so lani šli na kickstarter in za več kot trikrat presegli zastavljeni cilj, so obljubili, da bodo prvi kupci rubbee x dobili že julija letos. Čas jih je nekoliko prehitel, a naj bi delali za to. Cena naprave je okoli 350 evrov.