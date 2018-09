Booker in Harrisova resno razmišljata o predsedniški kandidaturi leta 2020 in zaslišanja Kavanaugha izkoriščata za povečanje prepoznavnosti pri demokratski volilni bazi. Objavila sta dokumente o raznih pravnih stališčih Kavanaugha iz preteklosti, ki pa sicer dokazujejo le to, kar je jasno od vsega začetka, namreč da je Kavanaugh konservativec, sicer ga predsednik Donald Trump ne bi nominiral.

Ti dokumenti iz časov, ko je Kavanaugh delal v vladi predsednika Georga Busha mlajšega so bili doslej označeni kot zaupni, vendar jih je republikanski odvetnik Bill Burck v sredo zvečer odobril za objavo. Republikanski senator iz Teksasa John Cornyn je nato zagrozil Bookerju, da ga lahko zaradi kršitve zaupnosti izključijo iz senata, kar je izzvenelo v prazno, kot nato tudi Bookerjevo izzivanje, naj le poskusijo, če si upajo.

Kavanaugh se je med zaslišanji doslej uspešno izogibal jasnemu odgovoru na vprašanja glede pravice do splava, homoseksualcev, rasne enakopravnosti in drugih, ki delijo vrh ameriškega pravosodja na liberalnega in konservativnega. Demokrati so skušali od njega dobiti jasen odgovor, da ne bo ščitil predsednika Trumpa pred morebitnim pregonom, kar pa je Kavanaugh gladko zavrnil kot hipotetično vprašanje.