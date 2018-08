McCain je dvakrat neuspešno kandidiral tudi za predsednika ZDA. Prvič ga je v boju za predsedniško nominacijo republikanske stranke leta 2000 porazil George Bush mlajši, nato pa leta 2008 na splošnih volitvah po dveh Bushevih mandatih še demokrat Barack Obama.

Po nastopu Donalda Trumpa na predsedniški položaj je postal eden njegovih najglasnejših kritikov. Senator ni nikoli maral Trumpa in je tudi povedal, da ga ne želi na svojem pogrebu. Ta je sicer danes prek twitterja družini že izrekel sožalje.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!