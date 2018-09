Whitney Houston je še danes ena najbolje prodajanih glasbenikov vseh časov. Dokumentarna filma, ki sta letos v redno kinematografsko distribucijo prišla skoraj ob istem času, razkrijeta, da ne po naključju: odraščala je sicer v času rasnih nemirov v Newarku v zvezni državi New Jersey, a se je rodila v družini pevk. Njena mama je bila soulovska in gospelovska pevka Cissy Houston, njeni sestrični pevki Dionne in Dee Dee Warwick, njena teta v drugem kolenu pa operna pevka Leontyne Price.

Razlike v perspektivah

Filma se med seboj bistveno razlikujeta: prvi, ki ga je posnel Nick Broomfield (Whitney: Can I Be Me?), je bistveno skromnejši tako v smislu svojega vizualnega sloga kot v smislu pričevanj, ki jih je uspel zbrati. Ker je družina Houston zavrnila sodelovanje z Broomfieldom, se je ta oprl na opažanja varnostnikov, pomožnih vokalistk, frizerk, promotorjev in na dokumentarne posnetke, ki jih je leta 1999, na njeni zadnji uspešni turneji, posnel Rudi Dolezal. Pevkina mama pa naj bi ekipo celo poskušala odvrniti od sodelovanja z Broomfieldom.

»Uradni« dokumentarec o vzponu in padcu slavne pevke z naslovom Whitney je posnel Kevin Macdonald in je vizualno neprimerno razkošnejši. Macdonald je dobil dostop do številnih članov družine, njenih najtesnejših sodelavcev in celo do njenega nekdanjega moža Bobbyja Browna. Verjetno najšokantnejše razkritje, do katerega se je lahko dokopal, pa je bilo, da je Whitney Houston v otroštvu spolno zlorabljala njena sestrična, pevka Dee Dee Warwick.

Zaradi različnih okoliščin nastajanja je bilo torej logično pričakovati, da bosta dokumentarna filma o pevki, ki se je leta 2012 po dolgotrajni zasvojenosti z drogami utopila v hotelski kadi, prikazala zelo različni sliki. In res: medtem ko se »neuradna« Whitney v precejšnji meri osredotoča na njeno domnevno lezbično razmerje z Robyn Crawford, »uradna« Whitney njuno prijateljstvo omeni precej bežneje in namesto tega skozi intervjuje ilustrira globoko homofobno ozračje v njeni družini. Medtem ko se »uradna« različica predvsem naslaja nad njeno tragično usodo – s srce parajočimi posnetki njenih spodletelih zadnjih koncertov in preveč intimnih intervjujev, pričevanji o vsakodnevnem testiranju za droge na snemanju filma, citiranjem satiričnih obravnav njenega življenja in podobnim gradivom, skozi katerega ustvari popolno sliko padle ženske –, ima »neuradna« prostejše roke za namige o tem, kako je bila Whitney Houston projekt svojih staršev: matere, ki je nanjo projicirala vse, kar je njej spodletelo, in jo naposled obtoževala, da ji je ukradla vse, kar je vedela o petju, ter očeta, ki še s smrtne postelje od nje terja denar.