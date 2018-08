Marmelade so čudovite, sploh takšne, ki niso preveč sladke in ki so lepo mazljive. Poleg današnjega recepta pa si zabeležite recept že dve odlični marmeladi:

Priprava katere koli marmelade je enostavna: 1. izberite sadje – izberite zrelo sadje, ki je sočno in sladko – tako bo treba dodati dosti manj sladkorja 2. pripravite sadja – sadje dobro umijte, odstranite peške in druge morebitne nepravilnosti 3. pripravite kozarčke – izberite le tiste s pokrovčki, ki se dobro prilegajo, nato jih dobro umijte in posušite 4. sterilizirajte kozarčke – kozarčke in pokrove postavite na pekač in “pecite” vsaj 15 minut v pečici, ogreti na 100°C, saj bo tako marmelada bolj obstojna in se ne bo pokvarila 5. sadje marinirajte – sadju dodajte sladkor in pustite, da nekaj časa počiva – najboljše čez noč, lahko pa tudi le pol ure 6. sadje spasirajte – zmehčano sadje stresite v posodo in ga spasirajte v gladko zmes - lahko pustite tudi večje koščke, če vam je tako všeč 7. marmelado začinite – v marmelado dodajte sestavine (začimbe, dišavnice …) , ki jo bodo naredile še bolj fantastično – jaz sem tokrat dodala cimet in rum 8. marmelado skuhajte – marmelado zavrite, nato pa kuhajte približno 15 minut, odvisno od količine sladkorja in mehkobe sadja 9. marmelado ustekleničite – nujno še vročo marmelado previdno prenesite v nujno še vroče kozarčke – najboljše, da kar z zajemalko – pazite, ker so vroči kozarčki in tudi marmelada 10. marmelado pokrijte – kozarčke dobro zaprite s pokrovčki – ko jih zaprete, naj se nujno naredi vakuum – to preverite tako, da jo nekaj trenutkov zatem, ko jo dobro zaprete, poskusite odpreti – če se ne bo odprla zlahka, je vakum dober, marmelada pa bo tako obstojna še več mesecev 11. marmelado ohladite – če so tako delale naše babice in mame, je edino pametno, da marmelado ohladimo tako kot one – pokrite z deko pustite ohlajati se čez noč Čeprav korakov priprave ni malo, je priprava resnično enostavna. Najbolj zamudni del je pravzaprav kar čiščenje sadja, lahko pa v tem postopku najdete malo sprostitve? Naj bo vaša največja motivacija dejstvo, da vam bo na koncu na voljo slastna domača marmelada! Pa še koristno porabite vse to sadje, ki ga je sedaj na razpolago resnično veliko!