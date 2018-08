Vsi, ki so gumbo že poskusili, so bili nad njim popolnoma navdušeni. Kako le ne – vsebuje ogromno barvite zelenjave, gambere, klobaso in najbolj svilnato in božanskega okusa omako na svetu.

V tradicionalni obliku gumbo vsebuje različne vrste zelenjave, tudi okro. To lahko dodate, lahko pa ga naredite "le" s čebulo, papriko, zeleno in korenjem.

Kaj postreči z gumbom?

Tradicionalno gumbo postrežejo z rižem, lahko pa ga postrežete tudi s (polnozrnatim) kuskusom. Ker je hitro pripravljen in ker odlično vpije omako. Lahko pa ga postrežete tudi le s kruhom, s katerim morate pomazato to božansko, dišečo in angelsko omako.

To juho lahko pripravite čez celo leto. Pozimi le izpustite bučko, namesto svežega paradižnika pa uporabite paradižnike iz konzerve – približno 400 g bo dovolj.

Pa dober tek!

RECEPT SESTAVINE (za 4 osebe): Sestavine za zelenjavno osnovo: • 2 žlici olivnega olja • 1 veliko korenje • 1 steblo zelene • 1 rdeča čebula • 4 stroki česna • 1 rdeča paprika • 1 rumena paprika • 1 zelena bučka • 1 feferon (neobvezno) • 5 svežih paradižnikov (ali konzerva pelatov) • 1 slaba žlička suhega timijana • 1 slaba žlička suhega origana • 1 žlička sladke paprike • 0,75 l jušne osnove (ali vode in kocke) • sol • poper Sestavine za bešamel omako: • 50 g (polnozrnate) moke • 50 g masla • 0,5 l mleka • Sol Ostale sestavine: • 1 goveja klobasa • 1 velika skodelica gamberov • 60 g (polnozrnatega) kuskusa na osebo • kalčki, drobnjak za okras