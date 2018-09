Če sklepamo po včerajšnjem razpoloženju selektorja Tomaža Kavčiča na druženju z mediji, na katerem je bil dobro razpoložen in nasmejan, odgovori pa so bili vsebinski, je slovenska nogometna reprezentanca pripravljena na prvo tekmo novoustanovljene lige narodov z Bolgarijo drevi ob 20.45 v Ljubljani. Medtem ko reprezentanti Bolgarije v Stožicah sinoči sploh niso trenirali, ampak s o zelenico spoznali tako, da so se po njej zgolj sprehodili, so Slovenci imeli enourni trening, na katerem so za zaprtimi vrati pilili še zadnje podrobnosti, ki so bile povezane predvsem s prekinitvami.

Adut slovenske reprezentance, v kateri je tokrat 26 igralcev, so izkušnje. V slovenski ligi igrajo le Aljaž Ivačič, Amir Derviševič, Rudi Požeg Vancaš in Luka Zahović, 22 si jih kruh služi v tujini. V bolgarsko reprezentanco kar 16 igralcev prihaja iz domače lige, le sedem iz tujine. V bolgarski ligi vodi Levski iz Sofije, ki ga trenira Slovenec Slaviša Stojanović, in ima le enega reprezentanta. »Kaj sem se pogovarjal s Stojanovićem, naj ostane skrivnost,« je odvrnil Tomaž Kavčič, ki je v soboto v Biljah na dobrodelni tekmi vodil ekipo, za katero je igral tudi nekdanji bolgarski zvezdnik Dimitar Berbatov. »Malo sva se pogovarjala. Sploh ni vedel, da igramo z Bolgarijo, nato je dejal, da mi ne more zaželeti sreče. Jaz sem mu odvrnil, da ga razumem, saj to ne bi prišlo iz srca,« je dodal Kavčič. Tudi razlika v tržni vrednosti ekip je v korist Slovenije z 62 milijoni evrov (najdražji Kevin Kampl, 18 milijonov evrov), medtem ko je Bolgarija ocenjena na 20 milijonov evrov (najdražji Ivelin Popov iz moskovskega CSKA, 1,5 milijona evrov).

V slovenskem taboru o tekmecu, ki ga spremlja za en kombi bolgarskih novinarjev, govorijo zelo spoštljivo, a obenem so odločeni, da novo poglavje začnejo z zmago, s katero bi znova povzročili zanimanje med navijači. Če jih bo danes v Stožice prišlo 5000, bo to zelo dober obisk. »Naša skupina z Bolgarijo, Norveško in Ciprom je zelo izenačena, zato pričakujemo pravo tekmo. Mi bomo šli vanjo z zmagovalno miselnostjo in bomo naredili vse, da osvojimo tri točke. Bolgarijo je kakovostna ekipa, ki se skuša vrniti na poti stare slave. Pričakujem odprto tekmo, v kateri bodo odločale malenkosti. Na treningih so fantje pokazali veliko željo in dobro delo. Vse to je zdaj treba prenesti na igrišče,« je poudaril Kavčič.

Slovenski selektor je tudi iz novinarskih vrst prejel čestitke, ker je postal dedek. »Takšen dogodek name ne more delovati negativno,« je med smehom izstrelil Kavčič, ki nima večjih težav s poškodbami. Skubic ima lažjo poškodbo gležnja, Štulac pa težave z zobmi, zato je včeraj prvič treniral tako, da je samo tekel okrog igrišča in bo nared za tekmo v nedeljo s Ciprom v Nikoziji. Kavčič je posebej omenil, da ni razmišljal o vpoklicu Samirja Handanovića, potem ko je Jan Oblak odpovedal nastop zaradi poškodbe, zato z vratarjem Interja niti ni skušal vzpostaviti stika.

»Dobro se zavedamo pomembnosti lige narodov, saj je to ena izmed poti, ki nas lahko pripelje na evropsko prvenstvo leta 2020. Ker igramo doma, bomo šli na zmago. Izhodišče za našo predstavo je junijska tekma v Črni gori, ko smo dobro stali na igrišču, delovali kot ekipa in bili konkretni z dvema goloma. Tudi doma moramo prevzeti pobudo. Ker Bolgari že visoko delajo presing, bo verjetno več preskoka igre,« je taktiko razkril kapetan Bojan Jokić.