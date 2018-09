Zaradi zasedenosti hotela na Brdu pri Kranju je Bled tokratna baza slovenske nogometne reprezentance, kjer je danes začela priprave na prvo tekmo novoustanovljene lige narodov v četrtek ob 20.45 z Bolgarijo v Ljubljani. V štirizvezdničnem hotelu Rikli Balance so se ne prihod nogometnih reprezentantov temeljito pripravili. Za njihove luksuzne avtomobile – izstopal je Aljaž Struna s pravo zverino znamke bmw – so s stožci označili posebej za igralce rezervirane parkirne prostore. Z zamudo sta prišla Vid Belec, v odsotnosti Jana Oblaka reprezentančna enica, in Miha Mevlja, jutri se jim bo pridružil Leo Štulac, ki je moral na operacijo zoba. Poleg Oblaka, ki je uradno poškodovan, a igra za svoj klub, zaradi težav s čeljustjo in zobnim tkivom manjka tudi bolni Josip Iličić.

Več predstavnikov medijev kot igralcev

Predstavnike medijev, ki jih je bilo celo več, kot je igralcev, je tiskovni predstavnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Matjaž Krajnik šokiral z zahtevo: »Vprašanja o Janu Oblaku so prepovedana, ker sta v četrtek in nedeljo pred nami pomembni tekmi z Bolgarijo in Ciprom. Če jih boste postavili, jih bom preprečil.« Nič niso pomagali naši protesti, da je bilo opravičilo o poškodbi poslano sredi tedna, Oblak pa je nato v soboto branil za Atletico Madrid, kar je nova okoliščina. A novinarji smo ob pomoči zgovornih Jasmina Kurtića in kapetana Bojana Jokića prelisičili Krajnika in prišli do odgovorov na vprašanja, kaj ekipa meni o odsotnosti Oblaka. 25-letni Škofjeločan nikomur ne dvigne telefona, čeprav bi to moral narediti že iz spoštovanja, ko ga kličejo starejši od njega v ustroju NZS na čelu s selektorjem Tomažem Kavčičem in predsednikom Radenkom Mijatovićem.

»Ni problema,« je Krajnika prehitel Jasmin Kurtić, ko je dobil vprašanje o Oblaku in bil nato zelo jasen v odgovoru. »Glede Oblaka vam je vse povedal selektor. Mi vemo, da je pomemben član reprezentance, da je postal veliki vratar in ima ime. Zdaj se mora vsa Slovenija osredotočiti na pomembni tekmi in 26 igralcev, ki so tukaj, in ne na Jana Oblaka ali katerega koli drugega igralca. Jana zelo spoštujem, ker je naš soigralec, ampak zdaj si tudi drugi igralci zaslužimo spoštovanje in se moramo osredotočiti na dve zelo pomembni tekmi, da damo vse od sebe. Ko bodo manjkajoči znova zraven, bo to le še plus za nas.«

Kapetan Bojan Jokić meni, da je ekipa malo oslabljena. Od soigralcev bo zahteval, da na tekmi pokažejo vse, kar znajo, in dostojno zastopajo Slovenijo. »Jan je izjemen fant, profesionalec, ki igra na najvišji ravni. Sam najbolje ve, kako je s poškodbo, če ga boli ali ne. Ampak verjamem, da ga boli. Mi mu želimo, da se čim hitreje pozdravi in se znova vrne v reprezentanco, ker ga potrebujemo,« je bil diplomatski kapetan Bojan Jokić. Veliko je govoric o tem, da se Oblak izogiba reprezentanci, ker ni dobil kapetanskega traku, ki ga je selektor Kavčič namenil prav Jokiću. »Menim, da to ni razlog za Janovo odsotnost. Kapetan je eden, v reprezentanci mora biti znana hierarhija, tako je bilo v preteklosti in bo tudi v prihodnosti,« je bil jasen Jokić.

Tedaj nam je Krajnik v slogu strogega učitelja zagrozil, da ne dobimo več nobenega igralca za pogovor, če bomo še naprej postavljali vprašanja o Oblaku. Očitno ima NZS težave s komuniciranjem z javnostjo v krizi, kakršen je primer Jana Oblaka. Ta potrebuje poduk, da je kljub statusu planetarne zvezde za Slovenijo odigral šele 18 tekem, da z reprezentanco ni dosegel še odmevnega uspeha za razliko od predhodnika Samirja Handanovića, da je (še) premalo komunikativen za kapetana, saj že znotraj ekipe nasploh malo govori…