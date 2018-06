Proti komu boš navijal?

Kako naj gledalec, ki je navajen političnega prebiranja držav, razume tekmo med Rusijo in Savdsko Arabijo? Kot nogomet med bojnimi glavami? Na eni strani Savdska Arabija, ki v Jemnu kot srednjeveška absolutna monarhija z ameriškim orožjem in najemnimi vojaki do temeljev ruši eno najlepših držav na svetu. Na drugi strani Ruska federacija, ki v savdijski sosedi Siriji z letalstvom in posebnimi enotami drži pokonci že nekajkrat spodneseno politično diktaturo Bašarja Al Asada. Savdska Arabija je tudi v Siriji na drugi strani fronte z vojaškimi letali v zraku in najemniškimi milicami na tleh. Državi druži velika rezerviranost do reprezentativne demokracije. Skupaj pa se bosta na stadionu znašli vsaka s svojo reprezentanco. Kako ju razumeti?