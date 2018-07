Ljubezen

V Italiji sta nogomet in politika intimno povezana. Ne pri enem ne pri drugem ne gre za racionalno analizo možnosti, ampak za čustva pripadnosti. »Nikoli ne zamenjaš ekipe, za katero navijaš, nikoli ne zamenjaš stranke, za katero glasuješ na volitvah.« Italijani so pri tem dosledni. Njihova reprezentanca se ni uvrstila na svetovno prvenstvo, zato so junija in julija ob neposrednih prenosih iz Rusije po televiziji predvajali še najlepše tekme italijanske reprezentance. V politiki so možni kompromisi. Letos so si ponovno omislili nov nabor strank, ki jih reprezentirajo. V nogometu pa svojih ne zapustiš takrat, ko jim gre slabo. Tudi ko jim gre zares slabo, si z njimi. Tako se meri zavezništvo med navijači in njihovo ekipo. To so prave točke zvestobe.