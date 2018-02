Trump je torkovo jutro začel s prepričevanjem ljudi na tviterju, da je ruska afera lov na čarovnice in ni nikoli sodeloval z Rusi za svojo zmago na volitvah. Razlog za serijsko tvitanje ni znan, je pa do njega prišlo tik preden je v kongres na zaslišanje prišla njegova sodelavka Hope Hicks, ki ima v Beli hiši položaj direktorice komunikacij.

Hicksovo so v odboru za obveščevalne zadeve predstavniškega doma kongresa, ki zaradi vojne memorandumov med republikanci in demokrati nima nobene kredibilnosti, zasliševali osem ur. Na jezo demokratov je vztrajno zavračala odgovore na vprašanja o času tranzicije po volilni zmagi in delu v Beli hiši, ampak posledic ne bo, ker odbor vodijo republikanci pod vodstvom Devina Nunesa, ki ščiti Trumpa.

Enkrat se ji je le zareklo, da je morala ob Trumpu, ki slovi po pretiravanju in laganju, tudi sama izreči »bele laži«, kar je najverjetneje iz demokratskih virov v odboru objavil New York Times. Njeni odvetniki so jo nemudoma obkrožili in po posvetovanju je zagotovila, da okrog preiskave ruske afere ni nikoli lagala. Lagala je morda le o nepomembnih zadevah.

Muellerjeva preiskava se bliža vrelišču Odbor predstavniškega doma ne bo ukrenil ničesar, kar ne bi bilo po volji predsednika, drugače pa je z Muellerjevo preiskavo, ki se, kot vse kaže, bliža vrelišču, če so informacije CNN točne. Trump je lani namignil, da bo odpustil Muellerja, če bo preiskoval njegove finance ali finance njegove družine. CNN poroča, da vprašanja Muellerja in njegovih preiskovalcev zadevajo Trumpove poslovne vezi v Rusiji pred letom 2016, razloge zakaj in kdaj se je odločil za kampanjo, propadli projekt Trumpove stolpnice v Moskvi in tekmovanje za Miss Universe leta 2013. Politico poroča, da je Mueller odstopil od vseh 17 točk obtožnice o korupciji proti nekdanjemu pomočniku šefa Trumpove kampanje Paula Manaforta Ricku Gatesu, ki se je pred dnevi odločil za sodelovanje s preiskavo. To pomeni, da mu je Gates dal nekaj dragocenega za nadaljevanje preiskave. Manafort še ni klonil. Mueller preiskuje rusko vpletanje v ameriške volitve in morebitno sodelovanje Trumpove kampanje z Rusi, obenem pa tudi vse drugo, na kar naleti spotoma. Trump si ga je nakopal za vrat, ko je maja lani odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja, kar je po lastnih besedah storil zaradi preiskave ruske afere.