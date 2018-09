Med vrhunskimi športniki in urarji je stkana močna vez. Čeprav se zdi popolnoma neprimerno, da bi nogometaš na zelenici ali teniški igralec na igrišču nosil vrhunsko uro, so najbolj znani svetovni športniki med najbolj prepoznanimi manekeni najprestižnejših ur. Nekateri med njimi so resnični ljubitelji ur, drugi se z njimi hvalijo le v sponzorske namene. Novak Đoković ima močne sponzorske vezi s Seikom, Roger Federer pa z Rolexom. V obeh primerih pa so na športnih zapestjih prave dragocenosti, saj so ure postale skoraj tako pomemben športni statusni simbol kot luksuzni avtomobili.

Nekateri med njimi imajo celo lastne kolekcije ur. Recimo Brazilec Neymar je ob lanskem prehodu iz Barcelone v PSG dobil tudi svojo kolekcijo ur, ki jih izdeluje Gaga Milano. Niso med najdražjimi – nogometaš nosi sponzorsko uro, vredno vsega 1790 evrov –, so pa dosegljive sleherniku, saj je kolekcija Neymar Jr. za Gaga Milano naprodaj. Res pa je, da so naredili le 500 kosov teh ur. Nogometaš je sicer že od prej velik ljubitelj ur tega proizvajalca. Menda je v njihovem tokijskem butiku naenkrat kupil 16 ur za skupno celo 180.000 ameriških dolarjev. Zato ni prav nič presenetljivega, da so mu naredili lastno kolekcijo. Oboževalci so opazili zgolj majhno nerodnost: na urah je z drobnimi diamanti obrobljena številka 10, kar je bila številka Neymarjevega dresa v Barceloni, v francoskem klubu Paris St. Germain pa ima zdaj številko 11.

Tudi nekdanji nogometaš David Beckham ima podpisano sponzorsko pogodbo z urarjem, in sicer s podjetjem Tudor. Njihove ure nosi tudi Lady Gaga in celotna reprezentanca Nove Zelandije v ragbiju. Beckhama so največkrat opazili z njihovo uro born to dare, vredno okoli 4000 evrov. Precej dražjo uro pa nosi Ronaldo. Njegov urarski sponzor je od apr ila letos Tag Heuer, tako da nosi različne modele njihovih ur, recimo model 02T, vreden okoli 20.000 evrov, ali pa carrera calibre 36 flyback, ki je malce cenejša, saj stane le okoli 8000 evrov. Ronaldo je celo postal ambasador tega urarskega podjetja, tako da bo v prihodnosti gotovo nosil še dražje modele. Tako kot jih nosi Paul Pogba, ki se hvali z uro Richard Mille RM 30 white rush, ki stane okoli 140.000 dolarjev.