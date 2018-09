Iz Rokometne zveze Slovenije so sporočili še, da bosta najboljša rokometaša pretekle sezone uradno razglašena na današnji superpokalni tekmi v Novem mestu, na kateri se bosta pomerila branilec naslova Celje Pivovarna Laško in najprijetnejše presenečenje minule sezone Krka. Stankova in Marinčkova bosta nagradi prevzeli na ženskem superpokalu, ki bo v soboto ob 16. uri v Velenju, ko se bodo za prvo lovoriko sezone pomerile rokometašice Krima Mercatorja in Zagorja.