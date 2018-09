Tri ure pred začetkom tekme v dvorani Marof se obeta vroča seja Združenja rokometnih klubov lige NLB. Na dnevnem redu je osem točk, poleg številnih pomembnih (potrditev tekmovalnih propozicij, liste sodnikov in delegatov…) pa bi utegnila biti najbolj vroča druga – volitve predsednika združenja. Če gre verjeti neuradnim informacijam, si nekateri želijo menjave predsednika Vianeja Višnjevca, zato se seveda obeta tudi zelo burna razprava.

Novo mesto bo prizorišče enajstega superpokala in osmi gostitelj, kajti pred tem so ga gostili Velenje (2007), Koper (2008), Maribor (2009, 2010), Trbovlje (2011), Sevnica (2012), Portorož (2014, 2015, 2016) in Slovenj Gradec (2017), leta 2013 pa je odpadel. Celjski trener Branko Tamše je začuden nad izbiro današnjega gostitelja: »V zadnjih letih sem bil vajen, da superpokal poteka na nevtralnem igrišču, zdaj pa se je prvič v zgodovini zgodilo, da je eden od klubov, ki igra, gostitelj. Bili so dogovori, da bi tekmo organizirali tam, kjer bi lahko privabili čim več gledalcev, tam, kjer je rokomet precej zamrl, kot nekoč v Sevnici, Trbovljah ali Slovenj Gradcu, mogoče v krajih, od koder prihajata nova prvoligaša… Ampak RZS ali kdor koli je že to storil, je gostiteljstvo dodelil Krki. Ne vem, zakaj ga niso ponudili nam, tudi mi bi ga z veseljem sprejeli in izpeljali.«

Celjani so na desetih superpokalih slavili šestkrat, od tega štirikrat zapored v zadnjih štirih letih. S tremi lovorikami se lahko pohvali Gorenje, z eno že »pokojni« Cimos. Trener Tamše se diplomatsko izogiba vlogi favorita: »Odgovor bo dalo igrišče. Krko dobro poznam, spoštujem in cenim. V klubu dobro delajo, na igrišču veliko tečejo, imajo zanimivo igro, nevarni so vsakemu tekmecu. Mi še nismo v optimalni formi, na trenutke igramo zelo dobro, na trenutke slabše. Upam, da bomo proti Krki pokazali pravi obraz z nekaterih pripravljalnih tekem in če bomo igrali dobro, bomo tudi zmagali.«

Krka je aprila v finalu pokala Slovenije v Ljutomeru izgubila proti Celjanom s 33:40, čeprav je devet minut pred koncem zaostajala le za gol. V primerjavi z lansko sezono je prišlo le do ene igralske menjave (na levem krilu je »upokojenega« Mitjo Klobčarja zamenjal Luka Florjančič iz Trebnjega), zato je uigranost ekipe eden od adutov Dolenjcev. Trener Mirko Skoko pravi: »Mislim, da bomo letos precej bližje Celjanom kot v minuli sezoni. Tokrat bomo skušali zdržati vseh 60 minut, ne pa pasti v končnici. Kot gostitelji ne čutimo rezultatskega pritiska, kajti Celjani so izraziti favoriti. Imamo tudi nekatere novosti in skrivnosti v igri, za katere upam, da jih bomo uspešno pokazali že proti Celju. In zakaj ne bi vsaj upali na prvo lovoriko Krke v klubski zgodovini?«