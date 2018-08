Po minuli tekmovalni sezoni so Krim Mercator zapustile Hrvatica Aneta Benko, v Grčiji rojena Bolgarka nigerijskih korenin in novopečena Slovenka Elizabeth Omoregie ter Slovenki Sergeja Stefanišin in Ana Abina. Nove članice 23-kratnih slovenskih prvakinj so postale Slovenki Maja Vojnovič in Nataša Ljepoja, Makedonka Sara Ristovska, Hrvatica Dora Krsnik ter Angolki Cazanga in Azenaide Carlos. Toda 28-letne Carlosove in leto mlajše Cazangove (nazadnje sta nosili dres domačega kluba Atletica iz Luande) še vedno ni na spregled v Ljubljani, uradni razlog pa naj bi bil preložen termin akcije reprezentance Angole.

»Kdaj pričakujem Angolki v Ljubljani? Na žalost to ni pravo vprašanje zame, ampak za klubsko vodstvo,« odgovarja trener Uroš Bregar. Ljubljančan takole opisuje odsotnost angolskih reprezentantk: »Kot trener postavljam igralski mozaik in Angolki naj bi predstavljali dodatno moč. Ne bi rekel, da sem se v svoji glavi pripravil, da ju ne bo, ampak delam, kot da ju ni, ker ju v resnici tudi ni. Iščem rešitve v igri brez njiju, njuna zamuda pa bo po njunem prihodu prinesla težave v trenažnem procesu na kondicijski in taktično-tehnični ravni, pri uigravanju… Je pa čudno, da se nista pojavili že na začetku Krimovih priprav. Toda pustimo času čas in bomo videli, kako in kaj.«

Poleg novink ima trener Uroš Bregar na voljo tudi rekonvalescentki Tamaro Mavsar in Polono Barič, ki sta zaradi hujših poškodb morali izpustiti velik del minule sezone. O tem, ali je letošnja zasedba močnejša od lanske, Bregar meni: »Če bi bila lanska ekipa skozi vso sezono v popolni zasedbi, brez poškodb, bi bila vsaj na papirju močnejša od letošnje. V tej sezoni bodo v igri seveda velika nihanja zaradi mladosti in neizkušenosti igralk. Pred vsako sezono v pripravljalnem obdobju zelo trdo delamo, saj se stalno menjava predvsem zunanja linija, zato moramo vedno znova uigravati ekipo na vseh področjih.« V prvem delu evropske lige prvakinj bodo Krimovi nasprotniki madžarski Györ, nemški Thuringer in zmagovalec kvalifikacijskega turnirja v Koprivnici (Bregar in njegova pomočnica Branka Jovanović si ga bosta ogledala v živo), na katerem je poleg Podravke glavni favorit romunska Craiova. »Krimov tihi cilj v ligi prvakinj je uvrstitev v četrtfinale, med osem najboljših v Evropi. Če bi bili v lanski sezoni v popolni igralski zasedbi, bi zagotovo delali čudeže, za nameček pa smo imeli smolo tudi zaradi razpletov drugih tekem. Verjamem, da bomo letos naredili korak naprej.«

Kapetanka Miša Marinček ima pestro poletje, saj je pred kratkim skočila v zakonski jarem s košarkarskim trenerjem Robijem Ribežlom. »Po 14 letih zveze sva naredila prelomen življenjski korak. A zdaj ni nič drugače, kot je bilo prej. Morebiti moram zdaj moža bolj ubogati kot prej, ko še nisva bila poročena,« je v šali dejala Miša Marinček Ribežl, s 33 leti najstarejša v Krimovem kadru. Zaveda se, da so vse tri slovenske lovorike (prvenstvo, pokal in superpokal) Krimova delovna obveznost, o ciljih v Evropi pa pravi: »Dobili smo zelo zanimivo in močno skupino. Svoje možnosti za napredovanje v drugi del bomo iskali proti Thüringerju in kvalifikantu, najverjetneje bo to Craiova. V športu si moraš vedno postavljati visoke cilje. Najraje bi vam rekla, da je naš cilj sklepni turnir najboljše četverice, ampak v tem trenutku seveda ni realen. Naš cilj je torej uvrstitev med osem najboljših v Evropi in upam, da nam ga bo uspelo uresničiti.«

Krimovke danes in jutri čaka nastop na domačem turnirju, na že 15. Kandijevem memorialu v dvorani na Kodeljevem, kjer bodo igrale še črnogorska Budućnost ter hrvaški ekipi Podravka in Lokomotiva. Spored turnirja, danes: Lokomotiva – Budućnost (17.30), Krim Mercator – Podravka (19.30), jutri: Lokomotiva – Krim Mercator (10), Budućnost – Podravka (12), Podravka – Lokomotiva (17.30), Krim Mercator – Budućnost (19.30).